Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sanktionsregime mit Kamerapflicht Brüsseler Bürokratie verständigt sich vorläufig auf neue EU-Regeln bei Fischereikontrollen Oliver Rast Typisch Europäische Union. Das Prozedere ist für gewöhnlich widrig; selbst bei interimsmäßigen Entscheidungen. Fallbeispiel: Fischereipolitik, speziell Überfischung. Bereits seit dem Frühjahr 2018 lavieren EU-Institutionen um eine »Reform« der Kontrollvorgaben beim Fischfang ihrer Mitgliedstaaten auf hoher See. Nun, am Mittwoch, verkündete der Pressestab aus Brüssel sperrig eine Art Erfolgsmeldung: »Die Europäische Kommission begrüßt die zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU erzielte vorläufige politische Einigung über die Überarbeitung der Fischereikontrollregelung«, heißt es dort. Worum geht es? Im Kern um strengere Überwachung der Industriefischerei nebst vereinheitlichtem Sanktionsregime der EU-Länder bei Verstößen gegen Fangquoten und bei unerlaubten sogenannten Beifängen von geschützten und bedrohten Arten. Und wie? Mittels Einsatz digitaler Technologien, wurde der EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, Virginijus Sinkeviciu...

Artikel-Länge: 3360 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen