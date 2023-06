Rückschlag für Amazonien

Während Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die südamerikanischen Staats- und Regierungschefs zum Gipfel in Brasília empfing, haben Anhänger seines faschistischen Vorgängers Jair Bolsonaro einen innenpolitischen Sprengsatz gelegt. Mit Bolsonaros Liberaler Partei (PL) an der Spitze verabschiedeten die Rechtsparteien im Abgeordnetenhaus am Dienstag mit 283 gegen 155 Stimmen einen Gesetzentwurf, der die Rechte der indigenen Völker einschränkt. Der Text sieht vor, dass nur noch Land als Schutzgebiet anerkannt werden darf, das zum Zeitpunkt der Verkündung der aktuellen Verfassung im Jahr 1988 von Indigenen bewohnt wurde. Einen Tag später stimmten die Abgeordneten für ein weiteres Gesetz, dass die Zuständigkeit für die Zuteilung neuer indigener Schutzgebiete zurück an das Justizministerium geben würde. Das Umweltministerium soll die Aufsicht über die Registrierung ländlicher Flächennutzung verlieren – und damit ein entscheidendes Werkzeug im K...