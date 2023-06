Gespanntes Verhältnis

Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern Aserbaidschan und Iran sind traditionell problematisch, auch wenn die Regierungen in Baku und Teheran von Zeit zu Zeit gefühlvoll das Gegenteil behaupten und vorzutäuschen versuchen. Die Bevölkerung beider Staaten gehört mehrheitlich dem schiitischen Zweig des Islam an, doch wird die Religion in der ehemaligen Sowjetrepublik sehr viel weniger ernst genommen als in Iran und spielt im Gegensatz zu dort keine politische Rolle. Die Regierung in Baku unterstellt Teheran – zumindest in der Vergangenheit nicht unbegründet – die Absicht, seine rigidere und repressivere Form der Schia nach Aserbaidschan »exportieren« zu wollen. Andererseits wirft Teheran dem Nachbarland vor, separatistische Stimmungen unter den Aseris zu entfachen und zu unterstützen, die nach manchen Schätzungen ein Viertel der iranischen Bevölkerung ausmachen.

In diesem Jahr haben sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern akut verschärft. Am 29. Jan...