Zum Inhalt dieser Ausgabe | Printrückzug eingeleitet Springer stellt Sonntagsausgabe von Berliner Boulevardblatt ein und schließt Druckerei in Ahrensburg Kristian Stemmler Es war eine kurze Meldung, die kaum Beachtung fand: Der Tagesspiegel berichtete am vergangenen Donnerstag, dass die B. Z. am Sonntag Ende Juli eingestellt wird. Das Boulevardblatt B. Z. selbst sei nicht betroffen, es erscheine weiterhin von Montag bis Sonnabend. Es ist kein Zufall, dass es es das Verlagshaus Axel Springer ist, das diese Entscheidung getroffen hat. Gehört Konzernchef Mathias Döpfner doch seit langem zu denen, die immer wieder das Ende der gedruckten Zeitung voraussagen. Erst im Januar hat der Springer-Boss für sein Haus das Ziel ausgegeben, »die digitale Transformation zu vollenden und aus Axel Springer ein reines Digitalunternehmen zu machen«. Es sei »völlig klar, dass es eines Tages keine gedruckte Bild-Zeitung, keine gedruckte Welt und überhaupt keine gedruckte Zeitung mehr im Hause Axel Springer geben wird«, erklärte er damals der Nachrichtenagentur dpa. Die gedruckte Auflage von Bild ist mittlerweile unter eine Million gefallen, währe...

Artikel-Länge: 3846 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen