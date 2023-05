Auf Schlupfwegen

Beginnen wir mit dem Schluss: Nachdem auf der Preisverleihungsveranstaltung im soziokulturellen Zentrum Kühlhaus in Görlitz-Weinhübel (wo auch der aktuelle Ministerpräsident Michael Kretschmer aufwuchs) die Preise des Neiße-Filmfestivals (NFF) vergeben wurden, kam es doch nicht zu dem von manchem befürchteten Eklat. Der anwesende sächsische MP ließ es nicht auf eine Begegnung mit der anschließend konzertierenden Band Pussy Riot ankommen. Er kannte im Gebäude genügend Schlupfwege und verschwand, bevor er beschimpft werden konnte. So mussten die russischen Punk-Rockerinnen sich damit bescheiden, das Publikum zu provozieren, indem sie es während ihrer Darbietungen an einem ohnehin kühlen Abend mit kaltem Wasser bespritzten (und sich auch selbst dabei nicht schonten). »Es geht uns nicht um die Musik, sondern um das Statement gegen den Krieg, Putin und das imperialistische Denken«, erläuterte Festivalleiter Andreas Friedrich die Einladung der festivalnotorisch...