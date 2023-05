Ein großer Jedermann

Er war wie ein Fels in der Brandung – und spielte alles. Fast alles. Peter Simonischek war tatsächlich Jeder–mann, ein jeder im Sinne schauspielerischer Verwandlung. Seine markante, knurrig-tiefe, manchmal tenorhaft singende Stimme schweigt jetzt, außer in den Filmen und Aufzeichnungen, denen er zum Erfolg verhalf. Peter Maria Simonischek, österreichischer Schauspielstar, verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit am 29. Mai mit 76 Jahren in Wien. Seine Witwe, seine Exfrau und drei Söhne betrauern ihn.

Karriere hatte er ohne seinen zweiten Vornamen gemacht, auch ohne die strikte katholische Religion, mit der er auf dem Land nahe Graz aufwuchs und zu der er sich privat bekannte. Mit der Statur eines Riesen gesegnet – in seiner Generation sind 1,90 Meter noch selten – schlüpfte er mit ebenfalls großer Geste in seine Rollen. Fürs Kino oder Fernsehen ebenso wie am Theater.

Die Bühne: seine Leidenschaft. Er kolportierte, dass er als Kind den »Hamlet« gesehen hat...