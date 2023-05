Breite Allianz aufbauen

Bei der Stichwahl zu den Bürgermeister- und Kommunalratswahlen in Italien am Sonntag und Montag hat die Mitte-links-Bewegung erneut eine Niederlage erlitten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA. Lediglich in Vicenza lag der Kandidat des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), Giacomo Possamai, vorn, mit knappen 50,4 Prozent vor dem Amtsinhaber Francesco Rucco von der faschistischen Allianz. Den Einzug ins Amt des Stadtoberhauptes schaffte er, weil der PD hier »ein sehr breites Feld schaffen konnte, das die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die gemäßigten Sektoren einschließt, die die alte Regierung (unter Mario Draghi) unterstützt hatten«, kommentierte Il Manifesto den Erfolg.

Besonders schwer wiegt die Niederlage in Ancona, einer roten Hochburg, wo der Bewerber der Forza Italia (FI), Daniel Silvetti, mit 51,73 Prozent gewann. Dabei hatte PD-Sekretärin Elena Schlein den Wahlkampf der PD-Kandidatin Ida Simonella am Freitag noch einmal per...