Zum Inhalt dieser Ausgabe | Abstecher zum »Sicherheitspartner« Israel: Mitten in innenpolitischer Krise reist Präsident Herzog zu Kurzbesuch nach Aserbaidschan Knut Mellenthin Israels Staatspräsident Isaac Herzog stattete am Dienstag der Kaukasusrepublik Aserbaidschan einen Kurzbesuch ab und traf mit seinem Amtskollegen Ilham Alijew zusammen. Dieser dankte Israel für seine Waffenlieferungen, rühmte die enge militärische Zusammenarbeit und sprach von der Perspektive, sie auch auf dem Gebiet der Cybersecurity zu verstärken. Die israelische Rüstungsindustrie hatte in den Jahren 2016 bis 2020 einen Anteil von 70 Prozent an Bakus Waffenimporten. Nach dem erfolgreichen Krieg Aserbaidschans gegen Armenien im Herbst 2020 weitete Israel diese Waffenexporte sogar aus. Baku bezahlt diese Unterstützung praktisch mit Öllieferungen. Mindestens ein Drittel des israelischen Ölverbrauchs wird durch Importe aus Aserbaidschan gedeckt. Israel arbeitet seit dem Ende der Sow­jetunion 1991 eng mit Aserbaidschan zusamme...

