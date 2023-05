Die Wanne ist voll

Die stählerne Kühlwanne ist randvoll, rund 600 Liter Milch. Mittenmang sitzen Ursula Trede und Hans Foldenauer, bis zur Kinnspitze. Die beiden Protagonisten des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) sind Teil einer kleinen Inszenierung am Mittwoch vormittag vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Berlin – das Motto: »Wir baden aus, was die Politik versäumt!« Der Anlass: der »Tag der Milch« an diesem Donnerstag.

Worum geht es den rund 20 Protestlern? Um die »Milchkrise 4.0«, wie BDM-Sprecher Foldenauer vor seinem Wannengang im jW-Gespräch sagte. Das heißt? »Milchviehalter hierzulande machen innerhalb von fünfzehn Jahren zum vierten Mal eine tiefe Krise durch mit immensen Verlusten.« Die Milchpreise seien für die Erzeuger längst nicht mehr kostendeckend, zahlreiche Betriebe stünden vor dem Aus. Konventionell wie biologisch produzierende. Peter Schuchmann, Biobauer in Stendal in Sachsen-Anhalt, schaltet sich ein – und er...