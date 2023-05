Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der 23. Edition der U-20-WM im Balltreten für Jungs, die noch bis zum 11. Juni in Argentinien läuft, ist die Gruppenphase zu Ende gegangen, während der es einige Überraschungen gab. Gespielt wird in den Regionen Cuyo, Nordosten und Pampa. Für die Achtelfinals, die gestern begannen, qualifizierten sich die zwei Besten der sechs Viergruppen plus die besten vier Gruppendritten.

In den Gruppen A und B verlief alles nach Plan. Gastgeber und Rekordweltmeister Argentinien (sechs Titel) hatte wie erwartet zum Auftakt gegen Asienmeister Usbekistan Probleme, lag durch einen Treffer von Machmudjon Machamadjonow Mitte der ersten Halbzeit gar mit 0:1 hinten, konnte aber durch Mittelstürmer Alejo Véliz von Rosenkranz Central rasch ausgleichen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa) das 2:1, bei dem es am Ende blieb. Es war auch das einzige Gegentor, das die Silberländer kassierten, die ih...