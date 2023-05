Gnadenurteil für Männerbündler

Es war ein stiller Protest gegen das milde Urteil: Auf Antwerpens zentralem Groenplaats haben am Sonnabend einige hundert Menschen an einem Sit-in teilgenommen, nachdem das dortige Berufungsgericht 18 Mitglieder einer belgischen Studentenverbindung lediglich zu 200 bis 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt hatte. Alle auf dem Groenplaats hielten den Richterspruch für ungerecht, ja geradezu skandalös. Der Grund: In dem Verfahren ging es um den Tod von Sanda Dia. Der schwarze Student an der Katholischen Universität im belgischen Leuven war im Dezember 2017 infolge eines brutalen Aufnahmerituals der exklusiven Verbindung »Reuzegom« gestorben.

»Das Leben eines schwarzen Jungen ist offenbar etwas Geld und gemeinnützige Arbeit wert«, zitierte die Tageszeitung De Morgen vom Sonnabend einen Teilnehm...