Zum Inhalt dieser Ausgabe | Planetare Fragmentierungen Vorabdruck. Von der US-amerikanisch-chinesischen Rivalität zur Deglobalisierung? Thomas Sablowski In diesen Tagen erscheint das neue Heft von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung mit dem Schwerpunkt »Wessen Weltordnung? Globale Kräfteverschiebungen«. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Redaktion und Autor den Aufsatz von Thomas Sablowski. (jW) Neuerdings wird vermehrt von einer »Deglobalisierung« gesprochen. Tatsächlich hat sich die Vertiefung der weltwirtschaftlichen Verflechtungen seit der globalen Finanzkrise ab 2007 abgeschwächt. Die Zunahme protektionistischer Politiken verweist auf ein grundlegend verändertes geoökonomisches und geopolitisches Umfeld. Auch die Covid-19-Pandemie und die mit ihr verbundenen Lieferengpässe bei zahlreichen Produkten haben Diskussionen über Rückverlagerungen der Produktion und die Verkürzung globaler Lieferketten angeregt. Die erfolgreiche Importsubstitution in China und die Versuche der USA, ihre weltweite Vorherrschaft mit den Mitteln der Industrie- und Außenwirtsc...

Artikel-Länge: 24280 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen