Fürs Grobe

Holger Schmidt hatte ein Konzept in der Tasche, so etwas lässt sich Plattenfirmen leichter verkaufen. Deshalb ist die Geschichte gar nicht so unglaubwürdig, wonach Schmidt alias Tiger B. Smith nur mit einer Akustikgitarre beim Produzenten Peter Hauke vorgesprochen und darauf ein paar Songs geschrammelt haben soll, um ihm sogleich einen lukrativen Plattenvertrag aus dem Kreuz zu leiern. Mindestens so wesentlich wie die Songs war – die Tiger-Masche. Die flamboyante Verkleidung in Fellklamotten, die silbernen Plateaustiefel mit dem Namenszug, die zum Raubtiergebrüll verzerrte Grimasse, die androgyn geschminkten Gesichter seiner Sidekicks Karl-Heinz Traut (dr) und Klaus Meinhardt (bs) – das Cover des Debüts »Tiger Rock« von 1972 zeigt deutlich, worum es hier geht: Wir wollen auch von der gerade grassierenden Glam-Mode profitieren!

Tiger B. Smith mischt tatsächlich eine Weile gut mit. Hauke nimmt mit dem Trio noch ein weiteres Album auf, »We’re the Tiger Bunch...