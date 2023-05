Bäßler/Breite, Beyer

Durch seine markanten Episodenrollen (u. a. »Polizeiruf 110«, »Tatort«, »Großstadtrevier«, »Babylon Berlin«) ist ein bestimmter Oliver aus dem Fernsehen kaum wegzudenken. Und wie heißt er? Oliver Bäßler war es offenbar leid, seinen Namen buchstabieren zu müssen (dabei hatte er ihn doch bekannt gemacht) und nennt sich Oliver Breite, seit er vor 17 Jahren die Schauspielerin Corinna Breite heiratete. Im DFF war er erstmals 1990 aufgefallen, als er den Melchthal in »Wilhelm Tell« spielte. In Christoph Schroths Schweriner Inszenierung zeigte Bäßler im ersten Engagement, was er kann. Darum nahm ihn Schroth auch mit, als er 1993 ans Cottbusser Staatstheater wechselte. Zeit für Film und Fernsehen hatte Bäßler damals nicht. Erst Andreas Dresen holte ihn 1998/99 als eine seiner »Nachtgestalten« vor die Kamera zurück, und trotz seiner nun einsetzenden Bildschirmkarriere hat der besagte Oliver dem Theater nie ade gesagt. Man sah ihn am Deutschen Theater in Berlin ebe...