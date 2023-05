Wettstreit im Zusammenspiel

Im luxuriösen, denkmalgeschützten Parkhotel mitten in Bremens Bürgerpark treffen sich am Donnerstag und Freitag dieser Woche Mitglieder und Gäste der European Sea Ports Organisation (ESPO) zum mittlerweile 19. Kongress des Zusammenschlusses von Hafenbehörden und -verwaltungen aller Seehäfen der EU und Norwegens. Die Mitgliederstruktur dieser 1993 gegründeten Interessenvertretung der EU-Häfen – natürlich mit Sitz in Brüssel – ist nicht ganz unkompliziert: Während Belgien, Estland, Deutschland, Lettland, Litauen, Niederlande, Polen und Slowenien direkt durch ihre Häfen vertreten werden, sind die übrigen EU-Staaten sowie Norwegen über ihre nationalen Hafenverbände Mitglieder der ESPO. Darüber hinaus haben Albanien, Großbritannien, Island, Israel, Montenegro und die Ukraine Beobachterstatus. Im übrigen kommt es weder auf Hafenanzahl noch -größe an, jedem Mitgliedsland stehen nur drei offizielle Delegierte mit Stimmrecht zu sowie ein Sitz im Exekutivkomitee al...