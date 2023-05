Zum Inhalt dieser Ausgabe | Land im Krisenmodus Nigeria: Bola Tinubu neuer Präsident. Ernüchternde Bilanz der Ära Buhari Georges Hallermayer Nigeria hat seit Montag einen neuen Staats- und Regierungschef. Der 71jährige Geschäftsmann Bola Tinubu ist der bisher »bei weitem umstrittenste Präsident Nigerias«, urteilte etwa das Portal Afrika Report. Nicht nur, dass er ohne die Unterstützung der Parteigurus des regierenden All Progressives Congress (APC) antreten musste, darunter der scheidende Präsident Muhammadu Buhari, der ihm seine Unterstützung nur halbherzig gewährte; das Oberste Gericht muss auch noch die Einsprüche seiner konkurrierenden Kandidaten Peter Obi und Atiku Abubakar gegen das Ergebnis der Wahlen vom Februar zurückweisen – hier wird nach Angaben der US-Agentur AP mit einer Entscheidung in drei Wochen gerechnet. Nach dem Rücktritt des von Tinubu nominierten Vizes Kashim Shettima als Senator – er hatte für zwei Funktionen kandidiert – konnte die Zeremonie der Inauguration über die Bühne gehen, zwar mit den Präsidenten aus Ghana, Südafrika, Kamerun, Ruanda und der Westsahara, aber ohn...

Artikel-Länge: 4180 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen