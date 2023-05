Gegen den rechten Trend

Während die konservative Volkspartei (PP) und die ultrarechte Vox als Gewinner der Kommunal- und Regionalwahlen in Spanien gelten, geht im Baskenland die linksgerichtete Unabhängigkeitspartei Euskal Herria Bildu (EH Bildu) gestärkt aus den Wahlen vom Sonntag hervor. Die 2011 gegründete Sammelpartei linksorientierter baskischer Nationalisten verbesserte ihr Wahlergebnis in allen drei autonomen baskischen Provinzen Araba-Álava, Bizkaia-Vizcaya und Gipuzkoa-Guipúzcoa.

In Gipuzkoa-Guipúzcoa wurde sie mit 36,64 Prozent stärkste Partei und überholte die konservativ-christliche Unabhängigkeitspartei EAJ-PNV. In Araba-Álava verteidigte die EAJ-PNV ihren Vorsprung mit 25,91 Prozent gegen 25,09 von EH Bildu knapp. In der Provinz Bizkaia-Vizcaya bleiben die Konservativen mit 38,41 Prozent dominant, verloren jedoch auch hier fünf Prozentpunkte an EH Bildu, die auf 24,96 Prozent kam. Die PP erzielte in den baskischen Provinzen insgesamt weniger als zehn Prozent, Vox k...