Zum Inhalt dieser Ausgabe | Frage des Sitzfleischs Tarifkonflikt: EVG und Deutsche Bahn vor weiterer Verhandlungsrunde. GDL kündigt Forderungen an Oliver Rast Sitzfleisch haben die Belegschaftsvertreter jedenfalls. Seit Ende Februar ringt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB) um einen Tarifabschluss. Nun scheint ein bisschen Bewegung in den Konflikt zu kommen. Kurz vor dem Pfingstwochenende hatten die DB-Verhandlungsführer während der bereits vierten Tarifrunde im osthessischen Fulda ihren »Sozialpartnern« ein nachgebessertes Angebot unterbreitet. Auf die Offerte wollte die DGB-Einzelgewerkschaft bis Dienstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) antworten und Medien informieren, sagte gleichentags EVG-Pressesprecher Uwe Reitz zu jW. Beobachter rechnen mit fortgesetzten Gesprächen noch in dieser Woche. Was besagt das DB-Angebot für die 180.000 Beschäftigten? Im Kern das: zwölf Prozent mehr Gehalt für die unteren, zehn Prozent mehr für die mittleren und acht Prozent mehr für die oberen Einkommensgruppen. Indes nicht auf einmal, sondern in zwei Etappen – die erste ...

