Um Menschen geht es nicht

Wer glaubt, dass die oppositionellen britischen Sozialdemokraten progressive Antworten auf die Thesen des sogenannten nationalen Konservatismus finden, irrt. Im Gegenteil bedient sich die Labour-Partei unter ihrem Vorsitzenden Keir Starmer zunehmend des Vokabulars der Tories. So machte Labour in der vergangenen Woche Migration zum bestimmenden Thema im britischen Unterhaus. 600.000 Menschen seien im Laufe des vergangenen Jahres nach Großbritannien eingereist, das seien viel zu viele, so Starmer und Labours innenpolitische Sprecherin Yvette Cooper in verschiedenen parlamentarischen Interventionen.

Während der Fragestunde im Unterhaus am 24. Mai sagte Starmer wörtlich, die Tories hätten »die Kontrolle über die Immigration verloren«. Das ist eine direkte Anspielung auf den zentralen konservativen Slogan während des Brexit-Referendums im Jahr 2016. Unter dem Motto »Take back control« hatten die konservativen Befürworter des EU-Austritts unter anderem versproc...