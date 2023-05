Lieferdienst fast komplett bestreikt

Die Stimmung war kämpferisch, als sich am Donnerstag bei sengender Sonne etwas mehr als 100 Menschen vor der Dresdner Konzernzentrale von Lieferando versammelten. Die Rider der Firma, die Essen auf Fahrrädern ausliefern, verlangen gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro und sechs Wochen Urlaub. Zudem sollen die Kolleginnen und Kollegen nach dem Willen der Gewerkschaft in Zukunft Sonderzahlungen bei Fahrten an Sonn- und Feiertagen von ihrem Arbeitgeber erhalten. Um diese Forderungen durchzusetzen, verlangt die NGG von Lieferando die Aufnahme von Verhandlungen für einen Tarifvertrag. Bislang weigert sich das Unternehmen jedoch.

Gleich zum Auftakt veranschaulichte Veit Groß, der zuständige Sekretär der NGG, die Haltung von Lieferando gegenüber den Beschäftigten: Der Lieferdienst präsentiere sich als »hippes Startup«, finanziere aber seine Gewinne vorrangig aus den zu geringen Lohnzahlungen un...