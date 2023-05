Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Eine angekündigte Katastrophe« Italien: Milliardenschäden durch Hochwasser. Jahrelange Auswirkungen auf Landwirtschaft Alex Favalli Innerhalb von 36 Stunden zwischen dem 16. und 19. Mai erlebten die Bewohner der Emilia-Romagna einen Niederschlag, der normalerweise im Laufe von sechs Monaten registriert wird. Die direkten Konsequenzen waren verheerend: 41 überschwemmte Gemeinden, 15 Tote, rund 40.000 evakuierte Personen, mehr als 280 Erdrutsche und beinahe 400 blockierte Straßen. Nun liegen auch erste Schätzungen über die wirtschaftlichen Schäden vor. Die wurden auf verschiedenen Ebenen berechnet: zerstörte Infrastrukturen, überschwemmte landwirtschaftliche Felder, überschwemmte Häuser sowie die Unterbrechung von Dienstleistungen und Produktionstätigkeiten. Insgesamt geht man derzeit von einem Schaden in der Höhe von rund sieben Milliarden Euro aus. Die Behörden haben vergangene Woche begonnen, eine Bestandsaufnahme zu machen. In einem darauffolgenden Sondertreffen zwischen dem Präsidenten der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, Innenminister Matteo Piantedosi und Infrastrukturmi...

