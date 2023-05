Gegen das Klima der Angst

Die ehemalige Staatsanwältin der »Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straffreiheit« (FECI), Virginia Laparra, wird für ihren Kampf gegen die Korruption in Guatemala mit dem internationalen Menschenrechtspreis »Quetzal« ausgezeichnet. Das wurde vorletztes Wochenende auf einer Pressekonferenz »verschiedener Organisationen der Zivilgesellschaft« in der Hauptstadt Ciudad de Guatemala mitgeteilt. Der Preis wird alle zwei Jahre von der Organisation Guate Belga verliehen. Der letzte Preisträger war der ehemalige politische Gefangene, Gewerkschafter und Umweltaktivist Bernardo Caal, der den Preis 2021 noch während seiner Haftzeit erhielt. Caal setzt sich seit seiner Haftentlassung im März 2022 unter anderem für die inhaftierte Laparra ein und war zu der Pressekonferenz selbst angereist. Die Auszeichnung soll der Juristin am 22. Oktober in Brüssel übergeben werden.

Virginia Laparra, Doktorin der Rechtswissenschaften, arbeitete bis zu ihrer Festnahme am 23. Februar 202...