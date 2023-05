Einparkhilfe für Frachter

Die Nordsee-Zeitung liebt es blumig: »Wenn die Hafenmauer mitdenkt«, titelte sie Ende vergangener Woche ihren Bericht über ein soeben in Cuxhaven getestetes digitales Hilfssystem für Kapitäne und Lotsen sowie die Hafenverwaltung: »Smart-Kai« heißt das Projekt, das künftig einlaufende Schiffe bei Anlege-, Wende- oder Schleusenmanövern unterstützen soll.

Das sprachliche Bild von der (mit)denkenden Mauer ist natürlich übertrieben – soweit reichen »smarte« Techniken denn doch noch nicht. Tatsächlich geht es um ein System etlicher Sensoren, das nun an der Elbmündung installiert und vorgestellt worden ist: Etwas mehr als drei Jahre haben Entwicklung und Erprobung in Anspruch genommen. Die landeseigene Hafenbetriebsgesellschaft Niedersachsen Ports (Nports) hat das System zum einen in Cuxhaven getestet, das wegen seiner Strömungs- und Tidebedingungen an der Elbmündung als nautisch anspruchsvoll gilt. Zum anderen wurde es zuvor auch in Wilhelmshaven erprobt, aber ...