Schröder bleibt gebannt

Die SPD-Spitze scheint sich dafür entschieden zu haben, den Fall Schröder auch nach dem krachenden Scheitern des Parteiordnungsverfahrens nicht zu den Akten zu legen, sondern ihn in merkwürdig pedantischer Weise in den Medien zu halten. Der ehemalige Bundeskanzler und einstige SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder, für die Hartz-Gesetze einst von liberalen deutschen Medien bejubelt und von genau diesen Medien nun als »Putin-Freund« geächtet, ist beim SPD-Bundesparteitag im Dezember in Berlin nicht erwünscht. Die Kovorsitzende der SPD, Saskia Esken, kündigte am Pfingstwochenende an, dass Schröder nicht eingeladen werde.

»Wir werden es so halten, wie wir es jetzt bei der Feier zum 160jährigen Bestehen der SPD auch gehalten haben«, erläuterte Esken gegenüber dpa den Umgang mit diesem offenbar drängenden Problem. Bereits zum Jubiläumsfestakt am vergangenen Dienstag in der Parteizentrale war Schröder nicht eingeladen worden.

Bei sozialdemokratischen ...