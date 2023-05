»Uns Frauen hat es besonders hart getroffen«

Sie kommen aus dem sogenannten Kohlekorridor im Departamento Cesar in Kolumbien und sind Aktivistin einer Frauenrechtsgruppe. In welcher Situation leben die Frauen in Ihrer Heimatgemeinde?

Die sozialen Auswirkungen des Kohlebergbaus in unserem Dorf La Loma in der Gemeinde El Paso für uns Frauen waren verheerend. Wir alleinerziehenden Mütter wurden am härtesten getroffen. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Kinder es irgendwann besser haben als wir – dass sie beispielsweise einen Beruf erlernen können. Allerdings haben wir nur geringe Mittel und können unseren Kindern keine technische Ausbildung oder ein Studium finanzieren.

Was haben Frauenrechte und die Förderung von Steinkohle miteinander zu tun?

Vor der Eröffnung der Kohlemine konnten wir rund um unsere Häuser Gemüse anbauen, Auberginen, Tomaten, Zwiebeln und viele andere Dinge. Heute geht das nicht mehr, die Natur ist kaputt, die Umwelt verschmutzt. Deshalb haben wir das Frauennetzwerk gegründet. In...