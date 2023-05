Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Mai 2023, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Künstliche Idioten Pierre Deason-Tomory Sonntag, 21. Mai Dem wegen Clanwirtschaft geschassten Wärmepumpensekretär Graichen wird vorgeworfen, bei seiner Doktorarbeit gemogelt zu haben. Er lässt sie bei der Uni Heidelberg überprüfen. Im Prüfungsausschuss sitzen seine Schwägerin, ein Neffe und zwei uneheliche Kinder. Montag, 22. Mai Milliardenstrafe für den Facebook-Konzern Meta wegen Datenschutzverstößen. Der Grund: Die US-Geheimdienste dürfen bei Facebook die Daten der europäischen Nutzer auslesen. Dumme Sache für Zuckerberg, aber kein Problem für uns. Wir müssen weiterhin nicht dafür bezahlen, wenn die CIA bei uns hereinschaut. Dienstag, 23. Mai Das Habecksche Wärmepumpengesetz wird in dieser Woche doch nicht im Bundestag behandelt. Die FDP sagt, es seien zu viele Details geregelt, die man dem Markt überlassen könne. Die Verbraucher sollten beim Heizen die Wahl haben zwischen Wärmepumpen, Güllepumpen, ­E-Fuels, Atometagenheizung, Abwasserkraftwerk usw. Die SPD feiert Geburtstag, sie wird 160 Ja...

Artikel-Länge: 3319 Zeichen

