Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lufthansa steigt bei ITA ein Deutsche Airline kauft Minderheitsanteil an der Alitalia-Nachfolgerin. Eine Komplettübernahme der staatlichen Fluggesellschaft könnte rasch folgen Gerhard Feldbauer Nach monatelangem Feilschen mit der italienischen Regierung hat die Lufthansa den Einstieg bei der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways geschafft. Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti und der Vorstandsvorsitzende der deutschen Airline, Carsten Spohr, verkündeten den Deal am Donnerstag nachmittag nach einem Treffen in Rom. Zunächst übernimmt der MDax-Konzern für 325 Millionen Euro eine Minderheit von 41 Prozent. Ab 2025 könnte Lufthansa zu bestimmten Bedingungen weitere 49 Prozent der Anteile erwerben. Entgegen der ursprünglichen Absicht der Lufthansa, die italienische staatliche Beteiligung auszuschalten, hat Rom sich damit – zumindest vorerst – den Platz des Kopiloten gesichert. Als neuer ITA-Chef ist Jörg Eber­hart, derzeit CEO der Regionaltochter Air Dolomiti und »Head of Strategy and Organizational Developme...

