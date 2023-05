Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Mai 2023, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neue Regierung auf Westkurs Bulgarien: Rivalisierende Parteien versuchen es zusammen. EU und NATO im Blick Marko Dejanovic Es hat lange gedauert: Nach zwei Jahren, vier gescheiterten Regierungen und fünf Parlamentswahlen hat Bulgarien seit Montag eine Koalition – zwischen zwei eigentlich rivalisierenden Parteien. Auf der einen Seite die konservative GERB (»Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens«) und auf der anderen Seite die relativ junge Partei PP (»Wir setzen den Wandel fort«), die jeweils 26 und 24 Prozent der Stimmen erhielten. Das Ungewöhnliche an dieser Partnerschaft ist, dass die PP sich 2021 aus Antikorruptionsprotesten gegen führende Politiker der GERB gegründet hatte. Darunter gegen den Parteigründer und Vorsitzenden der GERB, Bojko Borissow, der zwischen 2009 und Mai 2021 fast durchgehend Ministerpräsident war. Gleichzeitig war die GERB nicht mit den führenden Vertretern der PP einverstanden. Um das Problem zu umgehen, einigten sich beide Parteien auf ein »Expertenkabinett« mit wechselndem Premierminister für die nächsten eineinhalb Jahre. Die ersten n...

Artikel-Länge: 4483 Zeichen

