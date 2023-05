Moskau überflüssig machen

Armenien und Aserbaidschan haben bei einem Treffen des Eurasischen Wirtschaftsrats am Donnerstag in Moskau ihre Bereitschaft erklärt, sich gegenseitig in den Grenzen von 1991 – das heißt denen der Sowjetrepubliken, aus denen sie hervorgegangen sind – anzuerkennen. Damit verzichtet Jerewan auf seinen faktisch nicht durchsetzbaren Anspruch als Schutzmacht der Karabach-Armenier und zieht die Konsequenz aus zwei Entwicklungen der vergangenen Jahre: erstens der militärischen Überlegenheit der aserbaidschanischen Seite, die im Krieg von 2020 zutage getreten ist, und zweitens dem Unwillen Russlands, im Namen seiner eigenen Interessen in Aserbaidschan sowie der Türkei in stärkerem Maße sein Gewicht zugunsten Armeniens geltend zu machen.

Ganz offen ist der Weg zu einem Friedensvertrag gleichwohl noch nicht. Armenien fordert internationale Garantien für die Sicherheit der armenischen Bevölkerung der international nicht anerkannten Republik Arzach. Aserbaidscha...