Brandstiftung zum neuen Jahr

Faschistischer Silvestertraum: Erst im Wirtshaus trinken und dann eine Synagoge anzünden. Ein 22jähriger Neonazi aus Franken wurde am Freitag in Bamberg wegen versuchter schwerer Brandstiftung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er in der Silvesternacht die ehemalige Synagoge im fränkischen Ermreuth anzünden wollte. Schon seit dem Mittag trinkend hatte der Mann nachts ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen und dann mit einem Bodenfeuerwerk versucht, es in Brand zu setzen. Ein Überwachungsvideo zeigt ihn bei der Tat. Als das Gebäude kein...