Streiks gegen Armutslöhne in Heathrow

Die britische Gewerkschaft Unite setzt unbeirrt ihre Arbeitskämpfe fort. Am Donnerstag begann sie am Londoner Airport Heathrow, dem größten Flughafen Europas, zu streiken. Bis einschließlich Sonnabend müssen sich die Fluggäste auf längere Warteschlangen bei Kontrollen und Gepäckabfertigung einstellen, erklärte der Flughafenbetreiber. Um die Auswirkungen des Streiks zu minimieren, wurden kurzfristig 750 Streikbrecher von Leihfirmen angeworben, berichtet der Sender CNBC am Donnerstag.

Die Arbeitskämpfe im britischen Verkehrswesen gehören zu den längsten der aktuellen Streikwelle. Sie begannen bereits im Herbst. Die Unite-Mitglieder hatten in Heathrow bisher 15 Tage gestreikt, so etwa während der intensiven Reisezeit über Ostern und am Wochenende der Krönung Anfang Mai.

Die Passkontrolleure der PCS beteiligen sich diesmal nicht an den Streiks, dafür aber das gesamte Unite-Sicherheitspersonal, wodurch es auch bei Inlandsflügen am Donnerstag zu Verspätungen ka...