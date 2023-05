Landraub im Namen Buddhas

Die Enteignung von tamilischen Landbesitzern in Sri Lanka ist eine Strategie, die der nationalistisch-singhalesische Zentralstaat bereits seit dem Ende des Bürgerkrieges im Jahr 2009 betreibt. Neben der verstärkten Errichtung von Militäranlagen, von denen aus dann auch Landwirtschaft betrieben wird und der tamilischen Bevölkerung die Lebensgrundlagen entzieht, ist der Landraub ein weiterer Pfeiler einer gezielten Vertreibungspolitik. Jüngster Fall ist die Eröffnung eines buddhistischen Tempels in der Region Jaffna. Am Dienstag ging die Polizei dort gewaltsam gegen einen Protest tamilischer Anwohner und Aktivisten vor – unverhältnismäßig, wie Demonstranten berichteten.

Unter den Festgenommenen war auch der Abgeordnete Selvarajah Kajendran, der für die linksgerichtete Tamil National Peoples Front (TNPF) im Parlament sitzt. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass der Abgeordnete auf Demonstrationen verhaftet wurde. Kajendran kam nach einer Weile w...