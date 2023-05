Soldaten gen Süden

Während sich die humanitäre Notlage Tausender lateinamerikanischer Migranten an der Südgrenze der USA immer weiter zuspitzt, setzt Washington vor allem auf Abschottung und das Militär. Der US-Sender NBC News meldete am Dienstag, dass »hochrangige Regierungsvertreter« darauf drängen, zusätzliche Truppen in den Darién-Gap zu entsenden, eine Lücke in der Panamericana, der Straße, die Mittel- und Südamerika verbindet. Dort führt die Strecke unbefestigt durch den Regenwald, über steile Felsformationen und durch Sumpfgebiete. Anfang Mai hatte die Regierung von Joseph Biden bereits angekündigt, neben rund 2.500 bereits stationierten Nationalgardisten weitere 1.500 Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu schicken. Wie zur Rechtfertigung rief der dortige US-Botschafter Kenneth Salazar laut einem Bericht der Tageszeitung La Jornada vom selben Tag beide Kongressparteien dazu auf, »gemeinsam an der Sicheru...