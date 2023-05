Jeder dritte arm

Die wachsende Armut in der BRD trifft alle Bevölkerungsgruppen – auch die Studenten. Ein Drittel von ihnen musste 2021 mit weniger als 800 Euro im Monat über die Runden kommen. Diese und weitere Zahlen hat das Deutsche Studierendenwerk (DSW) bei einer Befragung von knapp 188.000 Studenten im Sommersemester 2021 ermittelt. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) stellte das DSW am Mittwoch die Datensammlung in Berlin vor. Sie gilt als Nachfolgestudie der »Sozialerhebung« des Studierendenwerks.

Besonders prekär stellte sich danach die Lage für Studienanfänger dar, von denen elf Prozent monatlich mit weniger als 400 Euro auskommen mussten. Nur etwa ein Viertel der Befragten gab an, finanziell gut ausgestattet zu sein. Demgegenüber droht einem Drittel der Studenten Armut. Der DSW-Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl wies darauf hin, dass die Zahlen vor Begi...