Alles zuzutrauen

Man sei jetzt »stärker als je zuvor«: Die Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« hat nach der bundesweiten Razzia vom Vortag am Donnerstag betont optimistische Töne angeschlagen. Die Gruppe berichtete in einer Mitteilung von zahlreichen neuen Spenden. »Wir merken, dass ganz, ganz viel Unterstützung gerade kommt«, sagte einer ihrer Sprecher am Donnerstag im ARD-»Morgenmagazin«. Die von der Generalstaatsanwaltschaft München vermutlich nicht zuletzt – wie hier und da spekuliert wird – mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Bayern veranlassten Durchsuchungen am Mittwoch in sieben Bundesländern lösten eine Welle der Solidarität für die Klimaaktivisten aus – auch bei Linken, die diese Gruppe bislang eher kritisch beobachtet hatten. In vielen Städten gab es am Mittwoch abend spontane kleinere Protestdemonstrationen...