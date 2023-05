Zum Inhalt dieser Ausgabe | Stimmen zu Radio Dreyeckland Verfahren wegen Indymedia-Link vorerst geplatzt, O-Töne aus Zivilgesellschaft und Behörden Detlef Georgia Schulze Das Landgericht Karlsruhe hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Fabian Kienert von Radio Dreyeckland (RDL) am 16. Mai abgelehnt, die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde dagegen eingelegt. jW bat zivilgesellschaftliche Organisationen um Stellungnahme und fragte auch noch mal bei den Behörden nach. Zunächst einmal die Frage an die Ermittler: »Gedenkt die Leitung Ihres Hauses Konsequenzen – z. B. personelle Umsetzungen in der Ermittlungsabteilung V – aus der zunächst einmal gescheiterten Anklage zu ziehen?« Antwort der Staatsanwaltschaft Karlsruhe: »Nein.« Der Chaos Computer Club erklärte aber: »Eine Prüfung der fachlichen Eignung des verantwortlichen Staatsanwaltes scheint geboten, um der Sorge Rechnung zutragen, dass das Vorgehen rechtsmissbräuchlich oder gar politisch motiviert war.« Zurückhaltender antwortete Gregor Schwarz vom Deutschen Journalistenverband (Landesverband Baden-Württemberg), die Entscheidung des Landgerichts zeige, dass rechtsstaatliche Verfahren letztlich funktionieren: »Deswegen halten wir weitergehende Maßnahmen oder ... Das Landgericht Karlsruhe hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Fabian Kienert von Das Landgericht Karlsruhe hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Fabian Kienert von

Artikel-Länge: 4274 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen