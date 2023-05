Macrons Renaissance der Atomkraft

Frankreich hat das Verfahren zur Verstaatlichung von Électricité de France (EDF) abgeschlossen. Die vollständige Kontrolle des Stromkonzerns durch den Staat werde am 8. Juni wirksam, erklärte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag im Interview mit dem Radiosender RTL. Die Übernahme ermögliche, »das Programm zum Bau von sechs neuen EPR-Reaktoren unter den besten Bedingungen zu realisieren«. Damit werde die »energiepolitische Unabhängigkeit« Frankreichs gestärkt, so Le Maire. »Wir können die Kontrolle über unsere Stromerzeugung zurückgewinnen.« Der Minister kündigte an, »von nun an klare Forderungen an EDF zu stellen« – eine, wenn nicht die wichtigste, ist die Erhöhung der Produktion von Atomstrom, um den Ausfall russischer Gaslieferungen zu kompensieren.

Als die Regierung im Juli 2022 angekündigt hatte, die vollständige Kontrolle über den einstigen Staatskonzern (teilprivatisiert im Oktober 2005) übernehmen zu wollen, besaß der Staat 84 Prozent von...