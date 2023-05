Späte Gerechtigkeit möglich

Für die Opfer des Franquismus und ihre Familien stellt es einen Meilenstein in ihrem Kampf um Wiedergutmachung dar. Eine spanische Richterin ermittelt laut Medienberichten seit Mitte Mai zum ersten Mal in einem Fall von Folter während der spanischen Diktatur, die bis Ende der 1970er Jahre andauerte. Demnach ließ Ana María Iguácel vom Gericht Nr. 50 in Madrid am 12. Mai eine Klage von Julio Pacheco Yepes gegen mehrere Polizisten der sogenannten politisch-sozialen Brigade zu. Die vier Beamten hätten das Mitglied der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) im August 1975 festgenommen und gefoltert. Ein weiteres Opfer, Rosa García Alcón, werde ebenso wie Pacheco am 14. Juli aussagen können.

In Februar hatte der Verein für die Opfer der Diktatur Ceaqua die Klage in Madrid vorgestellt. In einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Erklärung äußerte sich Ceaqua zufrieden über die Entscheidung: Es handele sich um »die erste Zulassung einer Strafanzeige, in de...