Semesterticket für 29,40 Euro

Beim studentischen Dachverband FZS zeigt man sich enttäuscht angesichts einer sich abzeichnenden Vereinbarung zur Einführung eines bundesweiten Nahverkehrstickets für Studierende. »Eine Diktatlösung wird an den Hochschulen keine Mehrheiten finden«, erklärte der »Freie Zusammenschluss von Student*innenschaften« am Dienstag per Pressemitteilung und beklagte ein »paternalistisches Vorgehen« seitens der Verkehrsminister der Länder. Die haben sich nach einem Medienbericht auf ein Angebot zum Preis von knapp unter 30 Euro monatlich verständigt, das flächendeckend gelten und bereits zum nächsten Wintersemester in Kraft treten soll.

Damit reagiert die Politik auf zuletzt lauter gewordene Warnungen, wonach mit dem zum 1. Mai gestarteten »Deutschlandticket« das überall praktizierte Modell der Semestertickets unter Beschuss geraten werde. Dieses funktioniert nach dem Solidarprinzip. Alle müssen es lösen, selbst jene, die es vielleicht nur wenig oder gar nicht nutzen...