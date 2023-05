SPD für »Rot-Grün-Rot«

Auf der Regierungsbank in Bremen werden SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sitzen bleiben können. Wie der Weserkurier und das Regionalmagazin »Buten un binnen« von Radio Bremen am Mittwoch mit Verweis auf »zuverlässige Quellen« berichteten, hat sich die Bremer SPD, die mit Andreas Bovenschulte bisher den Bürgermeister stellte, für die Fortsetzung der »rot-grün-roten« Koalition entschieden. Offiziell bestätigt war die Entscheidung bis jW-Redaktionsschluss am Mittwoch noch nicht. Vorgesehen war, dass die SPD am Abend bei einer Sitzung des Land...