Ernte in Nachbars Garten

Fachkräfte aus Brasilien sollen helfen, die Pflegemisere in der Bundesrepublik zu lindern. Zu Anwerbezwecken wollen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Grüne) im Juni dorthin reisen. Warum diesmal funktionieren soll, was bisher immer krachend gescheitert ist – etwa beim Versuch, indische Akademiker per »Greencard« für hiesige Jobs zu ködern –, bleibt das Geheimnis der Minister, die gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern in Ländern um Fachkräfte werben, »in denen es mehr junge und gut ausgebildete Menschen gibt, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen kann«, wie Heil am 20. Mai gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte. Großzügigerweise will der Arbeitsminister »keinem Land die Arbeitskräfte nehmen, die es selber braucht«. Doch in Brasilien sei das Potential an Pflegerinnen sehr groß. Zudem sollen laut Heil auch Fachkräfte aus Indonesien, Mexiko und Ghana angeworben werden.

Kritik an dieser S...