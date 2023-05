Zoff um Halbleiter

Wie du mir, so ich dir. So könnte man den Streit um die Nutzung von Speicherchips des US-Konzerns Micron in chinesischen IT-Systemen zusammenfassen. Am Sonntag hatten Chinas Aufsichtsbehörden den US-Chiphersteller als Sicherheitsrisiko eingestuft und in der Folge vom chinesischen Markt verbannt. Nun kritisierte das Weiße Haus, dieser Vorwurf basiere nicht auf Fakten, wie Reuters am Mittwoch meldete. Das Außenministerium in Beijing wies im Gegenzug darauf hin, dass die US-Regierung zahlreiche chinesische Firmen auf schwarze Listen gesetzt und mit Sanktionen belegt habe. Eine solche »wirtschaftliche Nötigung« sei inakzeptabel.

Der Vorsitzende des China-Ausschusses im US-Repräsentantenhaus forderte, den...