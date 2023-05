Auf Umwegen

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend begann in Argentinien die 23. Edition der U20-Weltmeisterschaft im Balltreten für Jungs. Eigentlich sollte das Turnier in Indonesien stattfinden, doch die kündigten an, »aus Solidarität mit Palästina« Vizeeuropameister Israel die Einreise und damit Teilnahme zu verweigern, weshalb die FIFA dem Land die WM kurzfristig wieder entzog. Argentinien sprang ein und bekam das Turnier zugesprochen, obwohl es sich auf sportlichem Weg dafür nicht hatte qualifizieren können. Laut FIFA sollen auch andere Verbände Interesse bekundet haben, doch der argentinische Fußballverband AFA war der einzige, der die entsprechenden Unterlagen einreichte. Damit ist Argentinien das erste Land, das den Wettbewerb zum zweiten Mal ausrichtet.

Argentinien hat die zweitgrößte jüdische Bevölkerung der Amerikas. Während der Nazidiktatur bot das Land am Rio de La Plata mehr Juden Zuflucht als alle anderen Länder, mit Ausnahme Palästinas und der...