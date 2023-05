Wider verbreitete Verirrungen

Antifaschistische Rhetorik kommt Vertretern der herrschenden Klasse oft leicht über die Lippen, um letztlich die eigene reaktionäre Politik zu rechtfertigen. Wie diese Vereinnahmung konkret aussieht, damit haben sich am vergangenen Donnerstag Akteurinnen und Akteure der Friedensbewegung sowie fünf Referentinnen und Referenten auf Einladung der Marx-Engels-Stiftung in Wuppertal auseinandergesetzt. Titel der Veranstaltung war »Antifa(schismus) als Herrschaftsinstrument?« Den Anfang in der »Alten Kirche Wupperfeld« in Wuppertal-Barmen machte Richard Höhmann, Sekretär für Bildung und Theorie im Parteivorstand der DKP. Ihm ging es um die Verwendung des Querfrontvorwurfs durch diejenigen ehemaligen Vertreter der linken Bewegung, die teils fleckgetarnt, teils wirklich verwirrt ins Lager der Kriegsbefürworter überlaufen.

Begriffe, so Höhmann, stumpfen auch ab durch allzu häufigen Gebrauch durch Leute, die mehr an ihrem eigenen...