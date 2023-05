Am Ende, Voigt

Sie ist eine Frau kleiner (vielleicht auch großer?) Geheimnisse. Das fängt schon mit ihrem Namen an. Heißt sie Ulina oder Ursula Am Ende, oder Am-Ende oder gar Amende? In allen Schreibweisen kann man sie finden. Ist sie Schauspielerin, Moderatorin oder Kabarettistin? Alles hat sie erfolgreich gemacht. Fest steht, dass sie am 28. Mai vor 90 Jahren in Sonneberg geboren wurde. Ist sie nun durch den nahen Frankenwald Fränkin oder doch eher Thüringerin? Lassen wir das. Ursula Am Ende (so die häufigste Schreibweise) hat nach Schauspielunterricht mit 19 Jahren ein Engagement am Berliner Theater der Freundschaft angetreten und verdingte sich daneben ab 1953 beim Adlershofer Fernsehfunk (DFF) als Ansagerin und Schauspielerin. Auch am Potsdamer Hans-Otto-Theater spielte sie für einige Jahre, gastierte in Magdeburg beim Kabarett »Die Kugelblitze« und am Berliner Friedrichstadtpalast. Kinorollen spielte sie nur einige wenige um 1970 herum, etwa neben Angelica Domrö...