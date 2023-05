Am Dienstag lud der britische Ölkonzern Shell zur Jahreshauptversammlung nach London. Zum ersten Mal stand der im Januar berufene CEO Wael Sawan den Aktionärinnen und Aktionären gegenüber. Eigentlich eine leichte Übung, denn Shell hat 2022 einen bombastischen Gewinn eingefahren. Trotzdem rumorte es bereits zuvor gewaltig: »Aktivistische« Anteilseigner finden, Shell tue immer noch viel zuwenig fürs Klima.

Das kritisierten auch zahlreiche Menschen, die am Morgen vor dem Exhibition Centre London lautstark protestierten. In der Kongresshalle störten andere die Hauptversammlung mit Gesang und Parolen. Der Shell-Vorstand konnte sich über eine Stunde lang kein Gehör verschaffen. »Fahr zur Hölle, Shell, und komm nie wieder zurück«, sang ein Chor von etwa einem Dutzend Demonstranten. Einige versuchten auf die Bühne zu gelangen, was die Security verhinderte. Alle Protestierenden wurden schließlich einzeln aus der Halle geschleppt. »Wir wollen eine zivilisierte Vers...