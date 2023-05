Ermittlung der Ermittlung

Auch das geschäftsmäßige Gebrüll der Trumpianer tut nichts daran, dass »Deep State« nur ein anderer Ausdruck für »Checks and Balances« ist. Die Worte bezeichnen denselben Vorgang, der Unterschied liegt bloß in der Laune des Sprechenden: Ein Apparat stemmt sich gegen die ihm vom Wähler vorgesetzten Spitzen, der Staat als Körper wehrt sich gegen den Staat als Idee. Während in der Demokratie der sprunghafte Volkswille ein Korrektiv erforderlich macht, muss in monarchischen Verfassungsformen die Willkür einer einzelnen Person korrigiert werden. In den USA waltet mit dem präsidialen System ein Hybrid aus Monarchie und Demokratie, der Wahnsinn kommt von beiden Seiten, im Grunde aber tendiert jede Form der Verfassung im praktischen Vollzug zur Oligokratie. Die Idee von Kontrolle und Gegengewicht ist lieb gedacht, doch auch in der Kontrollinstanz sitzen keine neutralen Personen. Das Gegengewicht hebt die Amtsanmaßung nicht auf, sie wird verdoppelt.

Es kann, heißt...