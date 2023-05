Mit schnellen Schritten

Geht es nach der konservativ-grünen Regierung in Dublin, soll die Republik Irland dem Vorbild Schwedens und Finnlands folgen und der NATO beitreten. Derzeit wird alles getan, um die Neutralität des Landes zu unterminieren. Doch die Bevölkerung will nicht mitspielen: In allen Umfragen seit Beginn des Ukraine-Kriegs spricht sich eine klare Mehrheit für den Fortbestand der Neutralität und gegen einen Beitritt zum westlichen Kriegsbündnis aus. Da half bisher auch nicht das heftige Rühren der Werbetrommel durch liberale und konservative Leitmedien für eine aktive Unterstützung der NATO.

Mit einem Konsultationsforum will die Regierung daher in den kommenden Monaten die öffentliche Meinung drehen. Details dieser Initiative kündigte der Vizepremier und Verteidigungsminister Micheál Martin von der konservativen Fianna Fail in einer Parlamentsrede am Donnerstag an. In dem »Konsultationsforum über internationale Sicherheit« soll die Zukunft der militärischen Blockfr...