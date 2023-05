Eingeknickt vor Twitter-Mob

Ein Beitrag beim Kurznachrichtendienst Twitter kostete sie ihren Lehrauftrag: Die Kölner Dozentin Bahar Aslan wird nicht mehr an der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV) in Gelsenkirchen weiterbeschäftigt. Sie hatte dort »interkulturelle Kompetenzen« vermittelt. Aslan hatte am Sonnabend getwittert: »Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.«

Von rechten Usern wurde daraufhin eine Welle der Empörung gegen Aslan inszeniert. Focus online griff den ursprünglichen Beitrag auf und erweckte den Eindruck, die Dozentin habe Polizeibeamte pauschal als »braunen Dreck« bezeichnet. CDU, AfD und die Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei« (GDP) kritisierten Aslan scharf. Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen reagierte auf den Druck...