Schleichende Besetzung

Zum zweiten Mal in seiner Amtszeit hat Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir am Sonntag das Gelände der Al-Aksa-Moschee aufgesucht, das der Staat Israel dem »Tempelberg« zurechnet. Seinen ersten Auftritt als Minister hatte er im Januar kurz nach Bildung der Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten. Ben-Gvir ist Vorsitzender der Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke), die in der Tradition der faschistischen Kach-Bewegung steht, die in Israel jahrelang verboten war. Als Jugendlicher trat er so aggressiv als rassistischer Hetzer auf, dass er vom Wehrdienst ausgeschlossen wurde. 2007 wurde er wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Eine seiner Kernforderungen war die Vertreibung der arabisch-palästinensischen Bevölkerung aus dem gesamten von Israel beanspruchten Gebiet. Ob es gerechtfertigt ist, darüber in der Vergangenheitsform zu sprechen, ist ungewiss, d...